Cagliari, vertice in Prefettura: stretta su sicurezza locali dopo Crans-Montana

Nella mattinata odierna, la Prefettura di Cagliari ha ospitato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per affrontare il tema della sicurezza nei pubblici esercizi, nelle attività di intrattenimento e nei luoghi di pubblico spettacolo dell’intero territorio provinciale. L’incontro si inserisce nel quadro applicativo della recente Direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio, arrivata dopo i drammatici fatti di Crans-Montana.

Alla seduta hanno preso parte i vertici territoriali delle Forze di Polizia, i rappresentanti dei Vigili del fuoco, il Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana, i Presidenti delle altre province, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, oltre ai delegati delle principali associazioni di categoria e dell’Ispettorato d’Area Metropolitana.

Nel corso dei lavori è stata svolta un’analisi approfondita del contesto provinciale, con l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza nei locali aperti al pubblico. È emersa in modo unanime la necessità di potenziare i controlli già attivi, al fine di prevenire abusi e situazioni di rischio.

Le attività di verifica verranno condotte attraverso un’azione coordinata che coinvolgerà Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Ispettorato del Lavoro e reparti specialistici.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito come la sicurezza richieda un impegno condiviso tra istituzioni e imprese, accompagnato da un elevato senso di responsabilità da parte dei gestori. In tale ottica, le associazioni di categoria hanno espresso piena disponibilità a collaborare, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore.

Un ulteriore focus ha riguardato le aree a maggiore vocazione commerciale e turistica. L’attenzione resterà particolarmente alta nonostante l’importante lavoro di prevenzione già svolto dalle Forze dell’Ordine. In conclusione, è stata condivisa l’esigenza di implementare i sistemi di videosorveglianza privata e favorire la messa a disposizione delle immagini alle autorità competenti.

