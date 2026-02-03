Presunti abusi edilizi a Porto Cervo, l’influencer Gianluca Vacchi a giudizio

Sarà il 13 marzo la data in cui Gianluca Vacchi comparirà davanti al giudice monocratico del Tribunale di Tempio Pausania per rispondere delle accuse legate a presunti abusi edilizi nella sua villa situata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo. La decisione è stata assunta al termine dell’udienza predibattimentale, che ha disposto il rinvio a giudizio.

Insieme all’imprenditore e influencer bolognese, finiranno in tribunale anche il progettista Giovanni Faggioli, con studio a Milano, e l’impresario Giovanni Maria Filigheddu di Arzachena, entrambi coinvolti nella realizzazione dell’intervento edilizio oggetto dell’inchiesta.

Il progetto, avviato in Costa Smeralda, prevedeva l’ampliamento di una residenza di lusso con quindici camere, una superficie complessiva di circa 1.200 metri quadrati, oltre a mille metri di terrazze, una discoteca privata, due lodge con suite e un campo da padel. Un complesso immobiliare dal valore stimato intorno ai 15 milioni di euro.

I lavori risultano però fermi da tempo. Nel marzo del 2023 il cantiere è finito sotto la lente dei tecnici degli uffici comunali di Arzachena, che hanno avviato le verifiche sulla conformità urbanistica e edilizia delle opere in corso. Da quel momento l’intervento è stato bloccato, aprendo la strada agli accertamenti giudiziari.

