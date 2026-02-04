Luperto, la compagna Fabiana rincara la dose: “Non doveva finire così”

Dopo il messaggio con cui Sebastiano Luperto ha salutato i tifosi rossoblù, lasciando trasparire tensioni con la società in merito al trasferimento alla Cremonese, arriva anche la presa di posizione della compagna del calciatore. Fabiana Villanova, attraverso un commento sui social, ha espresso apertamente il dispiacere della famiglia per l’epilogo della vicenda, attribuendo responsabilità al Cagliari Calcio per aver spinto verso la cessione.

Nel suo intervento, Villanova ha voluto innanzitutto rivolgersi ai sostenitori rossoblù, sottolineando il legame costruito durante la permanenza del difensore in Sardegna e ribadendo la stima nei confronti della tifoseria. “I tifosi cagliaritani sono persone intelligenti e di cuore, ce lo hanno dimostrato sempre, chi ti conosce sa il professionista e l’uomo che sei! Non doveva finire così, ma basta poco per capirne il motivo…” ha scritto Fabiana.

Parole che lasciano intendere un forte rammarico per le modalità con cui si è consumato l’addio, in un clima già reso teso dalle dichiarazioni del calciatore nelle ore precedenti. Il post prosegue con toni ancora più duri, evidenziando un giudizio amaro sul contesto del calcio professionistico. “Continua ad andare a testa altissima in questo mondo marcio. Il tempo saprà restituire tutto a tutti in questa vita o in un’altra! Ti amo, ovunque e insieme”.

L’intervento della moglie del giocatore aggiunge quindi un ulteriore capitolo alla vicenda, contribuendo ad alimentare la discussione tra tifosi e addetti ai lavori sulla gestione societaria del trasferimento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it