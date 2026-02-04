Cagliari, abbattuti due pini pericolanti in via Milano

Il Comune di Cagliari annuncia il ripristino delle condizioni di sicurezza in via Milano, dopo l’intervento resosi necessario a seguito del cedimento delle zolle radicali di un albero, provocato dalle forti piogge e dal vento intenso che hanno colpito la città nei giorni scorsi.

“Sono state ripristinate le condizioni di sicurezza pubblica nella via Milano”, comunica l’amministrazione comunale. A causa della “impossibilità tecnica di adottare apprestamenti di supporto efficaci per l’incolumità di chi percorre quotidianamente la strada”, nella giornata di martedì 3 gennaio 2026 si è proceduto all’abbattimento di due esemplari di Pino d’Aleppo.

Il Servizio Verde Pubblico ha già comunicato che gli alberi rimossi verranno sostituiti con nuovi esemplari di età adulta, così da garantire la continuità del patrimonio arboreo e mantenere l’identità verde della zona. Una scelta che mira a bilanciare l’esigenza di tutela della pubblica sicurezza con quella di preservare il valore ambientale e paesaggistico della via.

Sugli alberi pericolanti era intervenuta anche la consigliera comunale Stefania Loi di Fratelli d’Italia, che nei giorni precedenti aveva presentato un’interrogazione alla Giunta comunale, evidenziando le criticità legate alla manutenzione.

“Passeggiando lungo il marciapiede ci si trova davanti a un albero totalmente inclinato verso la strada, con le fronde talmente basse da impedire completamente il passaggio pedonale. Non parliamo di un rametto fuori posto” ammoniva Loi. “Parliamo di una pianta visibilmente sbilanciata, mai potata, che costringe le persone a scendere in carreggiata per proseguire”.

Da qui l’accusa alla Giunta Zedda: Questa sarebbe la “cura del verde” in città? Qui il problema non è estetico. È sicurezza pubblica, è mancata manutenzione, è assenza di prevenzione”.

