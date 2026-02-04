Cagliari, altra mattinata di code sull’Asse Mediano: incidente e traffico in tilt

Mattinata complicata per gli automobilisti in transito sull’Asse Mediano a Cagliari, dove un incidente stradale ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il sinistro, avvenuto poco prima di uno degli svincoli all’altezza di Pirri, non sarebbe di grave entità ma ha comunque causato lunghe code e rallentamenti.

L’impatto ha determinato un blocco parziale della viabilità, con il traffico rapidamente andato in tilt in uno dei tratti più congestionati della città, soprattutto nelle ore di punta. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, impegnata nei rilievi e nella gestione della circolazione per consentire il ripristino della normale viabilità.

Secondo le prime informazioni, non risultano persone ferite. Tuttavia, la dinamica dell’incidente ha avuto conseguenze significative sulla mobilità, creando disagi diffusi per chi si dirigeva verso il centro urbano.

