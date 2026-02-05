Oristano, lotta contro la febbre del Nilo: in arrivo 68.000 kit antivirali

In vista della stagione 2026, la Provincia di Oristano potenzia le difese contro la diffusione del virus West Nile. Durante un vertice tecnico svoltosi stamane, gli esperti provinciali hanno presentato un piano d’azione che punta su due fronti: il rafforzamento tecnologico del monitoraggio e il coinvolgimento diretto della popolazione.
La strategia prevede l’attivazione di 130 nuovi dispositivi di cattura che, lavorando in sinergia con l’Istituto Zooprofilattico, permetteranno di mappare con precisione millimetrica la presenza delle zanzare sul territorio. Parallelamente, verrà lanciata una massiccia operazione di prevenzione domestica con la distribuzione gratuita di 68.000 kit antilarvali.
Questa iniziativa si sposterà nelle piazze attraverso stand itineranti, dove cittadini potranno ricevere non solo i prodotti, ma anche consulenze pratiche da parte di personale specializzato su come bonificare correttamente le aree private.
