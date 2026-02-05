Luvumbo, primo siparietto a Maiorca: “Happy? Non parlo inglese, solo italiano”

Zito Luvumbo ha salutato il Cagliari nella finestra invernale di calciomercato per iniziare una nuova esperienza nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca.

L’attaccante angolano classe 2002, come svelato dal Direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi, avrebbe chiesto di essere ceduto dopo aver perso il posto da titolare per provare una nuova avventura con un’altra maglia.

Luvumbo si sa, ci aveva abituato anche a Cagliari a dei simpatici siparietti e questa sua allegria l’ha portata anche a Maiorca. All’arrivo all’aeroporto erano presenti alcuni giornalisti che gli hanno subito posto delle domande: “You are happy?”, pronta la risposta di Zito: “Non parlo inglese, ma solo italiano”. Non solo all’aeroporto, Luvumbo ha parlato in italiano anche in un video condiviso dal club sui social in cui entrava per la prima volta nel suo nuovo stadio.

Il giocatore ha già iniziato ad allenarsi con la sua nuova squadra, dove vestirà la maglia numero 15, e farà il suo esordio nel campionato spagnolo al Camp Nou contro il Barcellona.

