Notte di fuoco a Sassari, incendiate due automobili e un motorino

L’alba di giovedì 5 febbraio è stata segnata da un nuovo episodio di violenza incendiaria nel cuore di Sassari. Intorno alle 5:00 del mattino, un rogo di vaste proporzioni ha devastato via Seminario Vecchio, nel centro storico, riducendo in cenere due automobili e un motociclo che si trovavano in sosta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato, ma al loro arrivo il rogo aveva già preso il sopravvento sui veicoli, trasformandoli in torce di fuoco. La squadra operativa ha dovuto fronteggiare non solo la violenza delle fiamme, ma anche le oggettive difficoltà logistiche imposte dalle strette viuzze della parte antica della città, che hanno reso complicate le manovre di spegnimento e messa in sicurezza. Grazie alla rapidità dell’azione, è stato comunque evitato che le lingue di fuoco raggiungessero gli altri mezzi parcheggiati a breve distanza o le facciate delle abitazioni vicine.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile per i rilievi di rito. Mentre i Vigili del Fuoco completano gli accertamenti tecnici per stabilire l’origine del rogo, non si esclude alcuna pista, in un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza notturna nel quartiere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it