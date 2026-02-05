Gonnesa, abbandonava rifiuti nei pressi del campo sportivo: 61enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Gonnesa hanno denunciato a piede libero un uomo di 61 anni, residente nel comune, al termine di un’indagine focalizzata sul contrasto agli illeciti ambientali. L’accusa contestata presso la Procura della Repubblica di Cagliari è quella di abbandono di rifiuti non pericolosi.

Dagli accertamenti svolti dai militari è emerso che il soggetto avrebbe smaltito illegalmente una consistente quantità di scarti provenienti da lavorazioni edili. Il materiale è stato accumulato e lasciato incustodito in un’area pubblica situata nei pressi del campo sportivo comunale, deturpando il suolo pubblico.

Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno già attivato le procedure con gli enti competenti per garantire la rimozione dei detriti e il completo ripristino del decoro urbano della zona interessata.

