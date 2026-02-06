Verso Roma-Cagliari, da monitorare Gaetano e Mina

Prosegue a ritmo serrato la preparazione del Cagliari in vista della delicata trasferta contro la Roma, match valido per la 24ª giornata di Serie A e in programma lunedì 9 febbraio alle 20.45 allo stadio Olimpico.

Dopo l’allenamento a porte aperte disputato mercoledì all’Unipol Domus, la squadra allenata da Fabio Pisacane è tornata a lavorare giovedì al Crai Sport Center, concentrandosi sugli aspetti atletici e tattici in vista della gara nella Capitale.

Le indicazioni più incoraggianti che arrivano dall’infermeria riguardano Gianluca Gaetano, che si è infatti allenato regolarmente con il resto del gruppo, confermando di aver superato i problemi fisici che ne avevano condizionato la presenza nella partitella di mercoledì. Il centrocampista appare dunque pienamente arruolabile.

Continuano invece con un programma di recupero personalizzato Yerry Mina e Alessandro Deiola. I due calciatori hanno svolto soltanto una parte della seduta con la squadra, proseguendo poi con lavoro specifico. Lo staff medico e tecnico sta seguendo un percorso di riatletizzazione graduale, con carichi controllati e incremento progressivo dell’intensità, con l’obiettivo di riportarli al massimo della condizione evitando ricadute.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it