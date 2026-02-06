Sestu, auto si ribalta lungo la 131: traffico in tilt, 5 persone ferite e uno grave

Un violento scontro si è verificato nella giornata odierna lungo la Carlo Felice (strada statale 131), precisamente all’altezza del decimo chilometro in corsia di marcia verso il capoluogo. Il sinistro, scaturito da un tamponamento tra due autovetture, ha causato il ribaltamento di uno dei mezzi coinvolti.

Il bilancio parla di cinque feriti: tra questi, la situazione più preoccupante riguarda un passeggero trasferito d’urgenza in ospedale tramite un’unità di rianimazione. Per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza la carreggiata, è stato necessario l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, dei sanitari con tre ambulanze, della Polizia Stradale e del personale Anas.

Le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti: le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura temporanea del segmento stradale, dirottando i flussi veicolari sulla viabilità secondaria adiacente. Questo provvedimento ha inevitabilmente generato estesi rallentamenti e code chilometriche in attesa che i rilievi tecnici chiariscano l’esatta dinamica dell’accaduto.

