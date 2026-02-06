Verso Roma-Cagliari, buone notizie per Pisacane: Mina si allena in gruppo

Il difensore è tornato a lavorare regolarmente con la squadra e sarà disponibile per la trasferta di lunedì, 9 febbraio, contro la Roma

Buone notizie in casa Cagliari in vista della gara di lunedì 9 febbraio, ore 20:45, allo stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

I rossoblù, nella seduta odierna al centro sportivo di Assemini, hanno ritrovato Yerry Mina che ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo e sarà dunque disponibile per la trasferta nella capitale della 24a giornata di Serie A.

Parzialmente in gruppo anche Alessandro Deiola, che ha integrato anche lavori atletici individuali per recuperare la forma migliore. A Cagliari si è rivisto anche Mattia Felici che, dopo la rottura del legamento crociato, proseguirà sull’Isola l’iter riabilitativo volto al ritorno in campo.

