Nuovo stadio Cagliari, scoppia la polemica: diritti sul nome ceduti a Unipol

Non si placano le polemiche in merito alla futura nascita del nuovo stadio di Cagliari. Il Piano Economico Finanziario (PEF) presentato da diversi mesi dal proponente, non è ancora stato sottoposto al consiglio comunale del capoluogo.
Come evidenzia Giuseppe Farris, consigliere comunale di minoranza, il PEF prevederebbe anche la cessione dei diritti di denominazione del nuovo stadio ad Unipol.
Farris fa notare come il consiglio comunale, il 21 marzo 2023, votò all’unanimità l’intitolazione del nuovo stadio a Gigi Riva; mozione adottata dopo il consenso ricevuto dallo stesso Riva.
“Nulla contro gli sponsor. Ma il nome dello stadio non può essere un dettaglio commerciale”, commenta il consigliere comunale.
