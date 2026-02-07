Traguardo per gli ex Cagliari Mancosu e Cocco: ufficialmente allenatori Uefa A

Un nuovo grande traguardo per due ex giocatori del Cagliari, Marco Mancosu e Andrea Cocco che, terminato il loro percorso, hanno ottenuto il patentino di allenatore Uefa A.

Il patentino Uefa A è il secondo livello più alto nel sistema di formazione per allenatori in Europa. Si colloca subito sotto la massima abilitazione (il Master Uefa Pro) e permette di allenare a livelli professionistici molto avanzati. I due ex rossoblù, ora, potranno allenare squadre fino alla Serie C oppure essere allenatori in seconda in club di Serie B e Serie A.

“Complimenti per il conseguimento della licenza Uefa A da allenatori a Marco Mancosu e Andrea Cocco. Prodotti del vivaio rossoblù da calciatori e ora agli inizi di un nuovo percorso in panchina”, sono le parole di congratulazioni del Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it