Trasporti, Deidda: “Divario geografico non può essere un freno allo sviluppo”

L’Onorevole Salvatore Deidda, esponente di Fratelli d’Italia e vertice della Commissione Trasporti alla Camera, ha commentato con entusiasmo la partecipazione di Raffaele Fitto all’apertura dell’anno accademico sassarese, leggendovi un mutamento epocale nei rapporti tra Bruxelles e la periferia dell’Unione.

Secondo Deidda, “La presenza e l’autorevole intervento del Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto all’Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università di Sassari rappresentano un segnale di attenzione senza precedenti verso i territori e le loro specificità. Per la prima volta, l’Europa pone l’insularità e le politiche per le isole al centro della propria agenda strategica”.

Il deputato ha poi rimarcato la necessità di trasformare questa apertura diplomatica in azioni concrete, specialmente in vista dei prossimi tavoli tecnici: “Il divario geografico non può più essere un freno allo sviluppo. Nelle prossime settimane si aprirà ufficialmente la consultazione europea: un passaggio cruciale per definire il futuro dei nostri collegamenti e della nostra economia. Per questo, lancio un appello a tutte le forze politiche per una battaglia comune e trasversale. L’occasione odierna, che ha visto anche la partecipazione della Presidente della Regione Alessandra Todde, segna un punto di partenza importante. Non solo politica. Sistema economico, datoriale, sindacale, Accademico. Non possiamo permetterci divisioni: questo è un treno che la Sardegna e le isole italiane non possono perdere”.

