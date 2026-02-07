Cagliari, lavori di riqualificazione: martedì 10 interruzione acqua a Sant’Elia

In vista degli interventi di riqualificazione che stanno interessando il quartiere di Sant’Elia per conto del Comune di Cagliari, è programmata per la mattinata di martedì 10 febbraio 2026 una sospensione del servizio idrico. L’interruzione, necessaria per permettere l’allaccio delle nuove condotte alla rete cittadina, inizierà alle 8.30 e si protrarrà presumibilmente fino alle 13.30.

Il disservizio, che si manifesterà con abbassamenti di pressione o assenza totale di acqua, coinvolgerà un’ampia area del rione, interessando specificamente le vie Amerigo Vespucci, Piero Schiavazzi, Samuele Utzeri, Ferdinando Magellano e David Livingstone, oltre alle piazze Luigi Falchi, Lao Silesu e Bernardo Demuro. Saranno inoltre coinvolte le vie Giovanni Manurita, Carmen Melis, Gavino De Lunas, Renato Fasano, Dei Musicisti, Gavino Gabriel, Luigi Rachel, Giulio Buzenac, Viale Salvatore Ferrara e le zone del Borgo Vecchio, del Borgo Nuovo e dell’area circostante lo Stadio.

I tecnici di Abbanoa si sono impegnati a ripristinare il flusso regolare non appena le operazioni di cantiere saranno concluse, con la possibilità di anticipare l’erogazione qualora i lavori dovessero terminare prima del previsto. Al momento della riattivazione, la cittadinanza è avvisata che potrebbero verificarsi episodi di torbidità dell’acqua, un fenomeno del tutto transitorio dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubature, che tenderà a scomparire lasciando scorrere l’acqua per qualche istante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it