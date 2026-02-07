Giba, maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie: divieto di dimora per un 68enne

L'uomo non avrebbe mai metabolizzato la separazione, trasformando il rancore in una persecuzione metodica fatta di offese, minacce e aggressioni fisiche

I Carabinieri della Stazione di Giba hanno notificato un’ordinanza di divieto di dimora a un 68enne del posto, disoccupato e con precedenti, emessa dal Tribunale di Cagliari. Il provvedimento allontana l’uomo dal territorio comunale per tutelare l’incolumità della sua ex moglie.

L’indagine è scattata lo scorso ottobre, dopo che la donna ha denunciato un drammatico calvario di soprusi iniziato nel 2020, subito dopo la fine della loro relazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo non avrebbe mai metabolizzato la separazione, trasformando il rancore in una persecuzione metodica fatta di offese, minacce verbali e, in diverse occasioni, aggressioni fisiche.

Questa spirale di violenza ha pesantemente compromesso la serenità della vittima, trascinandola in uno stato di angoscia perenne e timore per la propria vita. Grazie agli accertamenti svolti dai militari, l’Autorità Giudiziaria ha potuto delineare un quadro probatorio solido, ritenendo necessario l’allontanamento immediato del 68enne. Oltre a non poter soggiornare a Giba, l’uomo ha il divieto assoluto di avvicinarsi alla casa dell’ex coniuge, una misura volta a garantire alla donna il ripristino di una condizione di sicurezza e libertà.

