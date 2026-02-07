Cagliari, manifesti contro il “Giorno del Ricordo” | FdI: “Rimuoverli subito”

A Cagliari scoppia la polemica per la comparsa, in diverse vie centrali e anche nei pressi di alcune scuole cittadine, di manifesti che riportano la scritta legata a un presunto “10 febbraio, giorno del ricordo partigiano”.

A intervenire duramente è stato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni, che ha chiesto al sindaco un’azione immediata per la rimozione dei poster, definendoli una “una provocazione riluttante e intollerabile”.

L’iniziativa è firmata da “Azione antifascista di Cagliari” e il consigliere solleva il suo sdegno per quello che viene percepito come un gesto offensivo, soprattutto perché comparsa a pochi giorni dal Giorno del Ricordo, istituito ufficialmente con la legge del 2004 per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

“È un atto di pura propaganda e disinformazione che tenta di sporcare una data riconquistata dopo decenni di colpevole silenzio e rimozione ideologica” continua Meloni. ”Una data che ha finalmente restituito dignità e visibilità alla tragedia di centinaia di migliaia di italiani del confine orientale”.

Da qui la richiesta rivolta al primo cittadino: rimuovere i manifesti nel più breve tempo possibile e avviare accertamenti per individuare eventuali responsabilità legate all’affissione abusiva.

“Un gesto che risuona come un insulto alla memoria del sacrificio dei martiri e delle sofferenze degli esuli, nonché uno spregevole e mecero tentativo di indottrinamento ideologico rivolto ai più giovani, usando le scuole come palcoscenico per la menzogna” continua Meloni, “chiediamo con forza al Sindaco di Cagliari l’immediata rimozione di tutti i manifesti abusivi e l’accertamento delle responsabilità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it