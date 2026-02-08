Tragico schianto a Sestu, chi era la vittima: addio al 19enne Paolo Accossu

Si chiamava Paolo Accossu, aveva 19 anni ed era originario di Ussana il giovane morto nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 9 per Sestu.

Il sinistro si è verificato intorno alle 16, quando il ragazzo, studente dell’istituto tecnico Marconi di Cagliari, era alla guida di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe tentato di sorpassare un autobus, perdendo però il controllo del veicolo.

L’auto sarebbe finita prima contro un cordolo per poi rimbalzare violentemente e schiantarsi sull’altro lato della carreggiata. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il 19enne non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Ussana e tra chi conosceva il giovane nel cagliaritano. Nelle ore successive, numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza sono stati rivolti alla famiglia, in particolare al padre Massimo e alla madre Cristina, travolti da una perdita improvvisa e straziante.

Tra i numerosi messaggi sui social, quelli delle sue ex squadre di calcio: l’Asd Monastir e l’Ussana Calcio.

