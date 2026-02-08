Alghero, paura per il rapinatore mascherato: 4 colpi in pochi giorni

Alghero continua a vivere giorni di forte tensione a causa di un rapinatore mascherato che, da diversi giorni, sta prendendo di mira attività commerciali in varie zone della città.

L’ultimo episodio si è verificato nella serata di sabato 7 febbraio, intorno alle 20, quando l’uomo ha fatto irruzione in una farmacia in via Manzoni, mettendo a segno quella che sarebbe la quarta rapina in pochi giorni.

Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente avrebbe agito con modalità simili a quelle dei precedenti colpi. Il volto coperto da una maschera riconducibile a quella della serie La Casa di Carta e una pistola in mano. Elementi che farebbero pensare a un’unica mano dietro la scia di rapine che sta inquietando la città.

Gli investigatori stanno infatti valutando possibili collegamenti con altri episodi avvenuti recentemente, tra cui le rapine in due supermercati, oltre al tentativo di colpo in un tabacchino, finito male per il malvivente dopo la reazione del titolare che l’ha messo in fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti e stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica e identificare il responsabile. In corso anche l’analisi di eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Fortunatamente, anche in quest’ultimo episodio, non si registrano feriti, ma lo shock tra i dipendenti della farmacia e i clienti presenti al momento dell’irruzione è stato significativo. Nel frattempo cresce l’apprensione in città.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it