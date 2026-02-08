Alghero, rapina sventata con… una stecca di sigarette | Video

Quando si dice “entrare nel posto sbagliato”. Il rapinatore solitario che da giorni sta seminando paura tra i commercianti di Alghero, ha fallito un tentativo di colpo in una tabaccheria, terminato con una fuga improvvisa e rocambolesca.

Secondo quanto ricostruito, giovedì scorso il malvivente con una maschera di Dalì è entrato in un bar tabacchi cittadino gestito da Piero Daga, probabilmente con l’intenzione di mettere a segno un’altra rapina dopo quella avvenuta in precedenza al supermercato.

Questa volta però il piano non è andato a buon fine. Il rapinatore non ha nemmeno fatto in tempo a dire “mani in alto”, che è stato colto di sorpresa dalla reazione immediata del titolare, che lo ha affrontato senza esitazione. In pochi istanti, Daga gli ha scagliato contro una stecca di sigarette, colpendolo e costringendolo alla fuga a gambe levate

Subito dopo, il commerciante si è lanciato all’inseguimento, spingendo il rapinatore a una fuga precipitosa in strada dove sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale. Il filmato, diventato rapidamente virale sui social e nelle chat, mostra il rapinatore totalmente disorientato dalla reazione dell’uomo, che oltre a lanciargli addosso la stecca lo ha pure rincorso.

Intanto proseguono le indagini delle forze dell’ordine per identificare l’autore dei colpi che stanno mettendo sotto pressione Alghero e numerosi esercizi commerciali.

