Controlli notturni a Cagliari: 4 denunciati per furti e ricettazione

Maxi operazione dei Carabinieri tra centro e snodi viari: identificate 56 persone e recuperata un’auto rubata

Un vasto servizio straordinario di controllo del territorio è stato attivato nella notte tra il 7 e l’8 febbraio 2026 a Cagliari, con un importante dispiegamento coordinato di uomini e mezzi da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale.

L’operazione ha interessato le zone centrali della città e i principali punti di transito, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione dei reati contro il patrimonio e aumentare la sicurezza nei luoghi più frequentati nelle ore notturne.

L’attività è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari, con il supporto delle Stazioni di Stampace, San Bartolomeo e Pirri, e ha portato all’identificazione di 56 persone e al controllo di diversi veicoli. Al termine dei controlli, 4 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per reati legati a furti e ricettazione.

Furto di alimentari in un supermercato

Nel corso del servizio, l’attenzione dei militari si è concentrata su un punto vendita della grande distribuzione in viale La Playa, dove il personale di sicurezza ha segnalato due persone sospettate di furto.

Si tratta di una 53enne cagliaritana e di un 33enne residente ad Assemini, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. A seguito della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto generi alimentari per un valore di circa 300 euro, che sarebbero stati sottratti poco prima dagli scaffali. La merce è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili del supermercato.

Auto ritrovata

Parallelamente, un altro equipaggio dell’Arma ha controllato una Toyota Aygo con a bordo una coppia convivente: un 50enne residente a Serramanna e una 49enne residente a Decimomannu, entrambi disoccupati e già noti alle forze di polizia.

Dagli accertamenti immediati su targa e telaio è emerso che il veicolo risultava provento di un furto denunciato il 31 gennaio da un cittadino cagliaritano. L’autovettura è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Per i due occupanti è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di ricettazione.

