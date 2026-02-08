Verso Roma-Cagliari, Pisacane: “Sarà una battaglia, out Mina e Borrelli”

Il tecnico rossoblù Fabio Pisacane presenta Roma-Cagliari: ci saranno cambi nell’undici titolare, stop per Borrelli e Mina

Alla vigilia della trasferta di Roma, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la squadra di Gasperini, in programma domani, lunedì 9 febbraio alle 20.45 allo stadio Olimpico.

Scelte

Pisacane ha chiarito fin da subito l’intenzione di valutare cambiamenti. “In questo momento bisogna cambiare gli undici che scenderanno in campo. Mi piace pensare che chi entrerà in campo darà il massimo e ci metterà lo spirito giusto per questo genere di incontri”.

Non mancano poi le difficoltà legate all’infermeria. “Borrelli si è fermato, forse è uno stiramento al flessore. Deiola invece rimane ad Assemini per fare terapia, mentre Folorunsho speriamo di averlo per la prossima settimana. Rimangono fuori Belotti, Felici e Mina”.

E sul mercato commenta: “Dispiace per la partenza di Luperto, perdiamo un ottimo giocatore, cosi come per Luvumbo. Ma anche per Prati, Rog, Radunovic e Cavuoti. La cessione di Luperto era un’opportunità per la società, ma ho tante soluzioni in quel ruolo”.

Cooperativa del gol

Tra i segnali positivi evidenziati dal tecnico, spicca la varietà di giocatori andati a segno in stagione. “Mi fa piacere che 16 giocatori siano andati in gol, è normale per il nostro gioco che porta più giocatori dentro l’area. Penso al gol di Mazzitelli contro il Verona, ma anche al gol di Idrissi, un terzino che arriva in area e fa uno stacco da centravanti. Ma sono numeri, noi dobbiamo emergere anche in altro”.

I singoli

Pisacane ha parlato anche dei singoli, a partire da Dossena, che potrebbe partire titolare dopo settimane di lavoro intenso. “Dossena prima gioca meglio è per lui, può partire titolare. Si è allenato bene in queste tre settimane”.

Spazio anche alle parole su Kilicsoy, giovane seguito con attenzione anche dal commissario tecnico della sua nazionale. “I complimenti fanno piacere. In questo momento ha tanto feeling con i compagni, è riconosciuto per quello che può fare. La visita del suo ct valorizza il suo lavoro. Può dare ancora di più per poter essere convocato dalla sua nazionale maggiore”.

Infine, parole di grande stima anche per Sulemana. “Lo conosciamo, non ha avuto grossi problemi per inserirsi. Ha un’ambizione sfrenata, farà una carriera importante e avrà le sue chance”.

L’avversario

Pisacane ha ricordato la qualità della Roma e le differenze rispetto alla partita giocata due mesi fa. “La Roma è stata costruita per un campionato di vertice e sarà una partita diversa da quella di due mesi fa. Gasperini ci ha abituato a vedere macchine da gol. Nella Roma manca la finalizzazione rispetto ai numeri soliti delle sue squadre, ma è una squadra che gioca uomo su uomo su tutto il campo. Sarà una battaglia, la differenza la faranno i duelli e le seconde palle”.

