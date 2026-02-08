Addio ad Angela Azzaro, la giornalista nuorese è scomparsa a 59 anni

Dalla Sardegna alle grandi redazioni nazionali, Azzaro è stata una giornalista femminista e impegnata sui diritti civili, sempre con grande coerenza e garbo

È morta all’età di 59 anni Angela Azzaro, giornalista e intellettuale tra le voci più riconoscibili del panorama politico e sociale italiano, impegnata da sempre nella difesa dei diritti civili e in particolare nella battaglia per i diritti delle donne.

Nata a Nuoro, Azzaro aveva costruito una lunga carriera nelle principali redazioni nazionali, ricoprendo incarichi di rilievo. Era stata caporedattrice di Liberazione, poi vicedirettore del Riformista e de Il Dubbio, fino all’ultima esperienza professionale all’Huffington Post. Nel corso degli anni il suo lavoro si era concentrato su temi legati a politica, società e garantismo, diventando un punto di riferimento per il dibattito pubblico.

Spesso ospite nei talk televisivi, in particolare su La7 e altre emittenti, Angela Azzaro era nota per il suo stile diretto e per la capacità di affrontare con lucidità questioni delicate dell’attualità politica e sociale.

A ricordarla è anche il giornale per cui collaborava: “La nostra collega si è spenta ieri a 59 anni. Spirito libero e anticonformista, così la vogliamo ricordare”, si legge in un messaggio pubblicato sul sito di Huffington Post.

Parole di cordoglio sono arrivate dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: “Ci lascia senza parole e con un grande senso di vuoto la scomparsa di Angela Azzaro, donna forte e coraggiosa, giornalista tenace e piena di passione politica e civile, voce unica, libera, sempre. Forse il modo migliore di onorarla sarà rileggere tutto ciò che ha scritto, tutto ciò che ci ha aiutati a comprendere, riflettere, agire. Ci stringiamo attorno ai suoi familiari e alle persone che le hanno voluto bene, una comunità grandissima”.

Angela Azzaro verrà ricordata lunedì 9 febbraio a Roma, in un incontro con familiari e amici. L’appuntamento è fissato alle 14.30 presso la Sala Santa Rita, in via Montanara, nei pressi del Teatro Marcello. A comunicarlo è stato Gennaro Migliore, ex sottosegretario ed esponente di Italia Viva.

