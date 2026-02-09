Roma-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Roma-Cagliari si gioca lunedì 9 febbraio alle 20.45 all’Olimpico: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per la sfida Roma-Cagliari. I rossoblù si presentano all’Olimpico con entusiasmo e fiducia, forte di tre vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni della squadra sarda. La sfida contro i capitolini, in programma lunedì 9 febbraio alle 20.45, chiuderà la 24ª giornata di Serie A e rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

I giallorossi sono chiamati a reagire dopo la battuta d’arresto rimediata a Udine, risultato che ha fatto perdere terreno nella corsa alle posizioni di vertice e, in particolare, il quarto posto in classifica. Di fronte troveranno un Cagliari determinato a proseguire la striscia positiva e ad aumentare il margine sulle squadre in zona bassa.

Quella dell’Olimpico sarà anche una sfida dal sapore storico: i precedenti tra Roma e Cagliari sono infatti 100. Il bilancio sorride ai capitolini, che hanno ottenuto 46 vittorie, contro le 25 dei rossoblù. Sono invece 26 i pareggi.

Le scelte

La Roma dovrà fare i conti con assenze pesanti, soprattutto nel reparto offensivo. Gasperini non avrà a disposizione Dovbyk, Dybala, El Shaarawy e Robinio Vaz, riducendo notevolmente le alternative in avanti.

Anche Pisacane deve rinunciare a diversi elementi. Oltre agli indisponibili di lungo corso Belotti, Felici e Folorunsho, non saranno della partita neppure Mina, Borrelli e Deiola.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Zappa, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy.

Allenatore: Pisacane.

Dove vedere Roma-Cagliari

Il fischio d’inizio è previsto lunedì 9 febbraio alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky Sport. Disponibile anche in streaming tramite Dazn, Sky Go e Now, quest’ultimo accessibile con abbonamento dedicato.

