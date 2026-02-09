Monserrato, scontro tra un van e la metro: disagi sulla tratta

Spavento questa mattina a Monserrato, dove un convoglio della metrotranvia si è scontrato con una monovolume nei pressi della fermata di via Caracalla. Secondo una prima ricostruzione, il van potrebbe non essersi fermato al semaforo rosso, causando l’impatto con il tram. La dinamica è in fase di accertamento.

Fortunatamente, nonostante lo scontro e il comprensibile spavento tra i presenti, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Arst, impegnati nelle operazioni necessarie per riportare il tram sui binari e consentire la ripresa del servizio in condizioni di sicurezza.

L’azienda ha comunicato che, a seguito dell’incidente, “il servizio tranviario è limitato alla tratta Vesalio – Repubblica e Policlinico – San Gottardo, mentre è regolare nella linea San Gottardo – Settimo San Pietro, sino a nuovo avviso”.

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità: traffico in tilt in via Caracalla, con rallentamenti e code. Sul posto gli agenti della Polizia locale, impegnati a regolare la circolazione e gestire la situazione in attesa del completo ripristino del servizio.

“Sulla linea 1, è attivo un servizio sostitutivo da San Gottardo a Vesalio e viceversa. L’utenza diretta da San Gottardo a Repubblica, pertanto, può prendere il servizio sostitutivo sino alla fermata Vesalio, per poi prendere il tram per Repubblica” spiega Arst.

