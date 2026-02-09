Elmas, lavori Abbanoa in via Sulcitana: stop all’acqua giovedì 12

Giovedì 12 febbraio 2026 stop all’acqua a Elmas tra via Sulcitana e via Polveriera per lavori Abbanoa

Proseguono nel Comune di Elmas i lavori di riqualificazione della rete idrica. Per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026, i tecnici di Abbanoa hanno programmato un nuovo intervento che interesserà la zona di via Sulcitana, dove verranno collegati alla rete esistente i tratti delle nuove condotte.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nell’area compresa tra via Sulcitana e via Polveriera, a partire dalle 8.30 e fino al termine dei lavori, previsto indicativamente intorno alle 17.30.

Durante l’intervento sono attesi cali di pressione e possibili sospensioni temporanee del servizio nell’area interessata. Non si esclude inoltre che riduzioni della pressione e della portata possano verificarsi anche in altre zone del centro abitato.

Al termine delle attività, l’erogazione idrica verrà ripristinata regolarmente. Abbanoa ha fatto sapere che “sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo”.

