Cagliari, 21 anni fa veniva ritirato il leggendario numero 11 di Gigi Riva

Esattamente ventuno anni fa, il 9 febbraio 2005, il Cagliari Calcio scriveva una delle pagine più commoventi e solenni della sua storia. In occasione dell’amichevole tra Italia e Russia disputata allo stadio Sant’Elia, la società rossoblù ufficializzava il ritiro della maglia numero 11, appartenuta a Gigi Riva, “Rombo di Tuono”.

Quella sera, davanti a un pubblico visibilmente emozionato, il Cagliari sottraeva per sempre al campo il numero che aveva guidato la Sardegna alla conquista dello storico Scudetto del 1970. Fu un atto di amore e riconoscenza unico: Riva, che aveva rifiutato le lusinghe dei grandi club del Nord per restare fedele alla sua terra d’adozione, riceveva l’omaggio definitivo.

Da quel momento, nessun altro calciatore avrebbe più potuto indossare l’undici sulla schiena, consacrando Riva come l’unico e intramontabile simbolo del popolo sardo.

