Sanità Sardegna, distribuite risorse per 3,69 miliardi alle aziende sanitarie

Questa imponente cifra è stata ripartita tra le diverse ASL, le aziende ospedaliere, l'Areus (emergenza-urgenza) e l'Ares

L’esecutivo regionale ha dato il via libera al piano di distribuzione dei fondi per la sanità ordinaria relativi all’anno 2024. Il provvedimento punta a garantire a tutte le strutture sanitarie della Sardegna la copertura finanziaria necessaria per operare senza interruzioni, assicurando ai cittadini il mantenimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) in ogni provincia dell’isola.

L’investimento totale ammonta a 3 miliardi e 690 milioni di euro. Questa imponente cifra è stata ripartita tra le diverse ASL, le aziende ospedaliere, l’Areus (emergenza-urgenza) e l’Ares, seguendo i parametri tecnici stabiliti dalle normative vigenti e dagli accordi programmati nel triennio 2022-2024.

L’obiettivo primario di questa manovra è dotare il sistema sanitario sardo di una maggiore solidità economica. Nelle previsioni della Giunta, la certezza di queste risorse permetterà ai vertici delle aziende sanitarie di pianificare i servizi e le prestazioni con una visione a lungo termine, riducendo le incertezze legate alla gestione quotidiana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it