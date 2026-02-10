Mobilità Sardegna, in estate due nuove rotte per Genova da Olbia e Alghero

Le nuove rotte debutteranno il 4 giugno (da Olbia) e il 5 giugno (da Alghero); per entrambe ci sarà una frequenza di due voli alla settimana

I collegamenti tra la Liguria e la Sardegna si rafforzano grazie alle novità annunciate da Aeroitalia per la stagione estiva 2026. L’aeroporto di Genova vedrà l’attivazione di due nuove rotte strategiche che accorceranno le distanze con il nord dell’Isola, puntando a incrementare i flussi turistici tra le due regioni.

Il piano dei voli prevede il debutto del collegamento con Olbia il 4 giugno, con viaggi programmati ogni giovedì e domenica. Il giorno successivo, il 5 giugno, sarà la volta della rotta verso Alghero, che sarà servita con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

Queste nuove opzioni di viaggio sono state studiate per offrire maggiore flessibilità sia ai turisti che ai residenti, consolidando l’asse di trasporto tra il Nord Italia e le coste sarde.

