Incidente in galleria a Siapiccia, un ferito estratto dalle lamiere

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio nel territorio comunale di Siapiccia, all’interno della galleria lungo la direzione Siapiccia–Allai. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, facendo intervenire la squadra del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti e alle operazioni di soccorso a favore di uno dei conducenti, rimasto bloccato nell’abitacolo dopo l’impatto. L’uomo è stato estratto dalle lamiere e affidato alle cure del personale sanitario, che l’ha trasportato in ospedale in codice rosso così come l’altro ferito nell’incidente.

Secondo le prime informazioni raccolte, lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente all’interno del tunnel che collega Siapiccia ad Allai. La dinamica dell’incidente resta comunque in fase di accertamento ed è ora al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

