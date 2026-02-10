Cagliari, Pavoletti annuncia l’addio: “Saranno i miei ultimi mesi qui”

A margine della sconfitta nel posticipo della 24a giornata di Serie A, in casa della Roma per 2-0, ha parlato il capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti che ha annunciato la fine della sua esperienza in rossoblù.
“Probabilmente saranno i miei ultimi mesi in campo con la squadra. Ultimamente mi capita di sognare di far gol, chissà. Mi sto allenando forte e voglio lasciare il segno anche quest’anno. Sarebbe bello chiudere con un gol salvezza”.
“Cerco di migliorarmi ancora, non voglio smettere di farlo. Per tutti voglio essere un esempio con i fatti, non a parole. Non ci sono segreti nel calcio: più ti alleni, più migliori”.
