Paura nella notte sulla ex 131, auto va a fuoco: conducente illeso | Video

Nella serata di ieri, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari è dovuto intervenire d’urgenza lungo la vecchia Strada Statale 131 a causa di un incendio che ha distrutto un’auto in movimento.

Quando la squadra di soccorso è giunta sul luogo della segnalazione, il mezzo era già completamente in preda del rogo. Gli operatori hanno immediatamente isolato la zona, domando le fiamme e mettendo in sicurezza la carreggiata; l’azione tempestiva è stata fondamentale per impedire che l’incendio si estendesse alle sterpaglie e alla macchia mediterranea che costeggiano la strada.

Il conducente, accortosi in tempo del pericolo, è riuscito a accostare e ad abbandonare l’abitacolo prima che la situazione precipitasse, chiamando subito il numero di emergenza. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Sono ora in corso le verifiche tecniche da parte dei Vigili del Fuoco per risalire all’origine del guasto che ha scatenato il fuoco.

