Lavori e disagi sulla statale 195, lunghissime code e traffico in tilt | Video

Lavori e disagi sulla statale 195, lunghissime code e traffico in tilt...

Non si placano i disagi per gli automobilisti a seguito dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry, in modo particolare nel sud Sardegna sulla statale 195 che collega Cagliari a Capoterra.

Sono ancora in corso i lavori di messa in sicurezza della viabilità stradale a seguito del crollo di una parte della stessa dovuto al ciclone. In queste ore gli operai dell’Anas si stanno operando per fare le “strisce gialle” della segnaletica orizzontale che hanno inevitabilmente mandato il traffico in tilt creando lunghissime code di automobilisti.

Le lunghissime code a perdita d’occhio, con disagi al traffico iniziati già nella serata di ieri, sono causate dai lavori che si stanno eseguendo nel tratto tra la rotonda di Macchiareddu e la quattro corsie.

