Sassari, investito mentre attraversa la carreggiata: trasportato in ospedale

Un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei soccorritori nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio a Sassari. In via Predda Niedda, all’altezza del centro commerciale La Piazzetta, un pedone è stato travolto da una vettura mentre si trovava impegnato nell’attraversamento della sede stradale.

L’uomo stava procedendo regolarmente sulle strisce pedonali quando è avvenuto l’impatto con il veicolo, a seguito del quale è stato sbalzato sull’asfalto.

Immediato l’arrivo dell’ambulanza: il personale sanitario, dopo aver stabilizzato l’infortunato sul posto, ne ha disposto il trasporto all’ospedale Santissima Annunziata. Nonostante lo spavento e il trauma riportato, i medici hanno confermato che le condizioni dell’uomo non destano particolari preoccupazioni.

