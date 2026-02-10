Si era schiantato contro il guardrail e capovolto: perde la vita un 79enne di Nuoro

Si era schiantato contro il guardrail e capovolto: perde la vita un...

Si è spenta ieri notte, lunedì 9 febbraio, la speranza di salvare Giovanni Ladu, il pensionato nuorese di 79 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale esattamente otto giorni prima. L’uomo non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nello schianto avvenuto la mattina del 2 febbraio lungo la Statale 131.

La tragedia si era consumata nel tratto in discesa tra Santa Cristina di Paulilatino e Bauladu. Per cause ancora in fase di accertamento, la Ford station wagon guidata dal pensionato aveva improvvisamente perso aderenza, ribaltandosi più volte e superando le barriere di protezione, per poi finire la sua corsa nel terreno circostante la carreggiata. Nonostante le ferite, era stata la moglie a dare l’allarme, supportata da un automobilista di passaggio che, notando il veicolo accartocciato fuori dalla strada, aveva prontamente allertato le autorità.

Le condizioni di Ladu erano apparse disperate sin dal primo momento, rendendo necessario il trasporto d’urgenza con l’elisoccorso verso l’ospedale San Francesco di Nuoro. Dopo una settimana di strenua lotta nel reparto di terapia intensiva, il cuore del settantanovenne ha cessato di battere nella tarda serata di ieri.

