Muravera, campeggio sotto sequestro: 61 case mobili in zona vincolata

Un’operazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo nei confronti di un’area adibita a campeggio nella località Torre Salinas, nel territorio comunale di Muravera. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari.

L’ordinanza trae origine da un’indagine avviata nel giugno 2025 dal Corpo Forestale, attraverso la Stazione di Villaputzu, in collaborazione con la Polizia Locale di Muravera e con il supporto dell’Ufficio Tecnico comunale. L’attività ispettiva si è concentrata in un’area costiera sottoposta a tutela tramite decreto ministeriale.

Nel corso degli accertamenti sono emerse diverse opere realizzate stabilmente sul terreno, tra cui 61 case mobili prefabbricate. Queste risultano infatti ancorate al suolo e collegate a impianti idrici, fognari ed elettrici. Sarebbero state inoltre individuate 4 strutture in legno a servizio del campeggio e due locali in muratura e legno, utilizzati come ambienti destinati alle attività di supporto della struttura ricettiva.

Secondo quanto ricostruito, le installazioni avrebbero modificato l’assetto urbanistico-edilizio di un’area soggetta a vincolo paesaggistico e sarebbero state realizzate e utilizzate in assenza di licenza edilizia e autorizzazione paesaggistica.

A seguito delle verifiche, il Comune di Muravera ha emesso un’ordinanza di demolizione delle strutture ritenute abusive, come previsto dal Testo Unico dell’Edilizia. Tuttavia, la proprietà avrebbe provveduto solo parzialmente alla rimozione delle opere, demolendo soltanto una parte delle strutture contestate. Per tali fatti risulta indagata la proprietaria del campeggio, una cittadina tedesca residente a Muravera.

Le circostanze accertate sono state quindi rappresentate al Pubblico Ministero, che ha richiesto al Gip l’adozione del sequestro preventivo. Diversi i reati ipotizzati, tra cui anche l’ipotesi di lottizzazione abusiva. Il giudice ha accolto la richiesta e ha disposto il sequestro dell’intera struttura ricettiva.

Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 9 febbraio, con notifica all’indagata e al suo legale. Al momento vengono contestati reati edilizi e paesaggistici, che prevedono pene fino a 4 anni di reclusione. L’ipotesi di lottizzazione abusiva potrebbe inoltre comportare, in caso di condanna, la confisca delle strutture e delle aree interessate.

