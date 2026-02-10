Sardegna, allerta per vento forte: burrasca e mareggiate fino a venerdì

Forte vento e rischio mareggiate in arrivo nelle prossime ore in Sardegna. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle ore 9 di mercoledì 11 febbraio fino alle 6 di venerdì 13 febbraio.

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, già dalla mattinata di mercoledì è previsto un peggioramento con venti provenienti da ovest che potranno raggiungere intensità di burrasca soprattutto lungo le coste settentrionali e orientali e sui principali crinali montuosi, con una graduale attenuazione attesa in serata.

La fase più critica è però prevista per giovedì, quando si registrerà una nuova e più marcata intensificazione dei venti su tutta l’isola. Le correnti, in prevalenza da nord-ovest, potranno risultare forti fino a burrasca su vaste aree costiere e raggiungere localmente intensità di tempesta nelle zone più esposte, in particolare lungo le coste orientali e sulle aree di alta quota.

Non si esclude inoltre la possibilità di mareggiate lungo i litorali direttamente esposti, con condizioni difficili per la navigazione e possibili disagi nei collegamenti marittimi. Il quadro meteorologico dovrebbe migliorare a partire dalla mattinata di venerdì, con un progressivo indebolimento dei fenomeni.

