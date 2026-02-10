Orani, Chiara Gatti nuova direttrice del Museo Nivola

Il Museo Nivola di Orani apre una nuova fase della propria attività culturale con la nomina di Chiara Gatti come nuova direttrice artistica. Ad annunciarlo sono la Fondazione e lo staff dell’istituzione museale, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo della storica e critica dell’arte, specialista di scultura e grafica moderne e contemporanee.

Gatti assume l’incarico in via temporanea, in attesa della pubblicazione del prossimo bando, ma ha già delineato una visione chiara del lavoro che intende portare avanti, nel segno della continuità e dell’approfondimento culturale legato alla figura di Costantino Nivola, artista simbolo del museo.

Nel commentare la nomina, la nuova direttrice ha sottolineato il valore dell’istituzione e il ruolo che il Museo Nivola ha costruito nel tempo, non solo in Sardegna ma anche oltre i confini nazionali. “Ho sempre guardato al Museo Nivola come a una istituzione culturale straordinaria del nostro territorio. La sua collezione, la sua missione e i suoi programmi hanno definito negli anni una identità forte e riconosciuta in Sardegna e in Italia, oltre che all’estero grazie ai gemellaggi e alle ricerche internazionali siglate dai precedenti direttori”.

Gatti ha poi espresso emozione per l’incarico ricevuto e ha spiegato di voler operare nel pieno rispetto dell’identità del museo e della sua storia. “Sono felice ed emozionata per questo incarico che, per quanto breve, in attesa del prossimo Bando, vorrei condurre nel pieno rispetto dell’anima del luogo, della sua storia e della sua vocazione. Vorrei pormi in ascolto di voci nuove che, attorno alla figura di Costantino Nivola, traccino altre narrazioni”.

Uno degli obiettivi centrali della nuova direzione sarà legato a un appuntamento di grande rilievo nazionale: la mostra antologica dedicata a Nivola, prevista in autunno alla Triennale di Milano, che rappresenterà un importante momento di rilancio e valorizzazione della produzione dell’artista.

“Il traguardo della grande antologica a lui dedicata, che si terrà in autunno alla Triennale di Milano, ci guiderà nello studio accurato di ogni stagione della sua produzione, ispirando un affondo nella raccolta permanente, nei depositi, negli archivi, complice la preziosa collaborazione di Claire Nivola che custodisce opere fino ad oggi poco conosciute”.

