Orrore a Olbia, aggredisce con forbici e uccide un cane: arrestato

Terrore nel pomeriggio di oggi a Olbia, dove un uomo armato di forbici ha seminato il panico in diverse zone della città prima di essere bloccato e arrestato dai Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto di origini tunisine, richiedente asilo, è entrato in un centro massaggi cinese e ha aggredito una donna di 39 anni, ferendola al collo con le forbici. La vittima, fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi. Dopo gli accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II è stata dimessa.

L’episodio sarebbe stato solo l’inizio di un pomeriggio di violenza. L’uomo si è poi spostato nella piazza centrale di Olbia, dove ha colpito alle spalle una guardia giurata di 45 anni, impegnata nel servizio di vigilanza nel piazzale di un supermercato. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: la lesione riportata è profonda e sarà necessario proseguire con accertamenti.

Nel corso della stessa azione, l’aggressore ha anche colpito e ucciso il cane di un avventore, che si trovava seduto ai tavolini di un bar affacciato sulla piazza. A seguito delle numerose chiamate al 112, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia, con il supporto dei colleghi della Stazione di Porto Rotondo, riuscendo a bloccare l’uomo e metterlo in sicurezza.

Il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio. Restano ancora da chiarire i motivi che avrebbero scatenato l’aggressione: gli accertamenti sono in corso.

