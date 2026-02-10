Cagliari, brutte notizie dall’infermeria: Borrelli ko un mese

Il Cagliari è tornato questa mattina da Roma e ha subito ripreso il lavoro al Crai Sport Center, dando avvio alla preparazione in vista della sfida contro il Lecce, valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A in programma lunedì 16 febbraio.

La seduta odierna si è svolta con un programma differenziato. Lo staff tecnico ha diviso la rosa in due gruppi: i giocatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera hanno effettuato una sessione di scarico tra palestra e campo, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni di attivazione e lavoro aerobico.

Proseguono intanto i lavori atletici individuali per Yerry Mina, che continua il percorso di recupero dopo il fastidio al ginocchio che l’ha tenuto fuori dalla gara dell’Olimpico. Alessandro Deiola ha svolto terapie a causa del riacutizzarsi del fastidio al retto femorale della coscia destra.

Situazione più delicata invece per Gennaro Borrelli: gli accertamenti a cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia destra, con la possibilità di uno stop di circa un mese.

