Sassari, allarme bomba in via Arborea: ma era una replica inoffensiva

Momenti di tensione questa mattina nel centro storico di Sassari, dove è scattato l’allarme per il ritrovamento di un presunto ordigno bellico all’interno di una palazzina di via Arborea.

L’intervento è nato da una segnalazione per una infiltrazione d’acqua: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che durante le verifiche hanno individuato l’oggetto sospetto all’interno dell’alloggio dei contatori.

La scoperta ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e sono stati allertati gli artificieri, temendo potesse trattarsi di una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale.

Dopo gli accertamenti, però, l’allarme è rientrato: l’ordigno si è rivelato essere una replica perfetta ma completamente inerte, priva di qualsiasi potenziale offensivo.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di una riproduzione di una bomba a mano MkII americana, un oggetto che risulta in libera vendita e che non presenta alcun pericolo.

