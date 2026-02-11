Forte vento sulla costa est della Sardegna, oltre 60 richieste di soccorso

Le criticità maggiori si registrano nel centro urbano di Nuoro e si estendono ai territori dell'Ogliastra e della Baronia

L’emergenza causata dalle violente raffiche di vento sta mettendo a dura prova il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, operativo senza sosta fin dalle prime luci di questo mercoledì 11 febbraio 2026. Il bilancio delle attività è in continuo divenire, con 25 operazioni già portate a termine e una coda di oltre 40 richieste di assistenza che attendono ancora di essere evase. Le criticità maggiori si registrano nel centro urbano di Nuoro e si estendono ai territori dell’Ogliastra e della Baronia, dove la furia degli elementi ha causato i danni più consistenti.

La circolazione stradale sta subendo gravi disagi, con la chiusura temporanea della Statale 129 tra il chilometro 6 e il 7, così come della Statale 125 in località Cala Liberotto, a causa della caduta di fusti arborei che ostruiscono completamente il passaggio dei veicoli. Per fronteggiare la situazione, sono attualmente schierate quattro squadre nel capoluogo nuorese, coadiuvate dai distaccamenti di Lanusei e Tortolì per il versante ogliastrino e dal personale di Siniscola per l’area della Baronia.

In questo scenario di crisi, risulta determinante il coordinamento della Sala Operativa Provinciale, impegnata nel delicato compito di gestire e dare priorità all’incessante flusso di chiamate per soccorsi tecnici urgenti.

