Oristano, carta di pagamento sottratta ad anziano degente: denunciata una donna

I Carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno deferito in stato di libertà una quarantenne, sospettata di aver derubato un pensionato di 87 anni durante il suo periodo di degenza ospedaliera. La vicenda ha avuto origine dalla denuncia della vittima, la quale, mentre si trovava ricoverata presso il San Martino di Oristano, si è resa conto del furto della propria carta di credito, immediatamente utilizzata per una serie di operazioni non autorizzate.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi minuziosa dei flussi bancari e dei filmati di sorveglianza, hanno permesso ai militari di mappare l’attività della donna. Quest’ultima avrebbe effettuato prelievi di contante e numerosi acquisti in vari negozi della città, accumulando una spesa totale di 1.590 euro. L’elemento decisivo per l’identificazione è arrivato durante la perquisizione domiciliare: nell’abitazione della sospettata sono stati infatti rinvenuti i capi d’abbigliamento corrispondenti a quelli registrati dalle telecamere dell’ATM, oltre a due ricevute d’acquisto che confermano l’uso dello strumento di pagamento sottratto.

Nel corso delle operazioni di controllo, i Carabinieri hanno scoperto anche circa 43 grammi di marijuana celati in un contenitore plastico, circostanza che ha fatto scattare una segnalazione amministrativa alla Prefettura. La donna deve ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria delle ipotesi di reato di furto aggravato e indebito utilizzo di dispositivi di pagamento.

