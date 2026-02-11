Maltempo a Cagliari, allerta meteo per temporali nella giornata di domani

Rischio idrogeologico, attivo dalla mezzanotte fino alle 15:00, e quello idraulico, che interesserà il territorio tra le 6:00 e le 18:00

La situazione meteorologica in Sardegna rimane critica, con il prolungamento dell’allerta per forti venti e mareggiate previsto fino alla mattina di venerdì 13 febbraio. In questo contesto, la Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per l’area del Campidano, valido per l’intera giornata di giovedì 12 febbraio. Nello specifico, la città di Cagliari sarà soggetta a un duplice rischio: quello idrogeologico, attivo dalla mezzanotte fino alle 15, e quello idraulico, che interesserà il territorio tra le 6 e le 18.

Per prevenire danni a persone o beni, le autorità comunali hanno disposto misure cautelative mirate soprattutto alla Municipalità di Pirri, storicamente vulnerabile a simili eventi atmosferici. Si raccomanda caldamente ai residenti di non lasciare i propri veicoli in sosta in diverse strade sensibili, tra cui via Balilla (nel tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo) con le relative traverse, oltre alle vie Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Come alternativa sicura per il parcheggio delle automobili, è stato indicato lo spazio della piscina comunale di Terramaini, accessibile da via Pisano.

