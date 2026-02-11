Cagliari, modifica del traffico nel vico II La Plaia, viale La Plaia e via San Paolo

A partire da oggi, mercoledì 11 febbraio, e fino al prossimo 13 marzo 2026, la viabilità urbana di Cagliari subirà diverse variazioni temporanee per permettere il completamento di alcuni interventi sulla rete elettrica cittadina. Le modifiche, stabilite dall’ordinanza dirigenziale n. 359/2026, interessano nello specifico il Vico II La Plaia, il Viale La Plaia e la Via San Paolo, con calendari e orari differenziati per minimizzare l’impatto sul traffico.

Nel dettaglio, il Vico II La Plaia sarà interessato dai cantieri fino al 23 febbraio, con restrizioni attive tra le 8:00 e le 18:00 che prevedono la riduzione dello spazio di marcia, il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata, il limite di velocità fissato a 30 km/h e la proibizione dei sorpassi. Una disciplina simile verrà applicata al Viale La Plaia, dove i lavori si protrarranno per un periodo più lungo, ovvero fino al 13 marzo, con una fascia oraria operativa che va dalle 9:00 alle 18:00 e le medesime limitazioni alla velocità, alla sosta e ai sorpassi.

Infine, la Via San Paolo vedrà l’avvio degli interventi il 23 febbraio per concludersi il 7 marzo; anche in questo caso, tra le 9:00 e le 18:00, la carreggiata subirà un restringimento e verranno imposti il divieto di fermata su ambo i lati e il rallentamento della velocità entro i 30 km/h. Per tutta la durata dei lavori, l’amministrazione garantisce il libero transito e la piena protezione dei pedoni lungo i percorsi dedicati.

