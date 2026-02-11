Vento forte nel nord Sardegna: oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco

Emergenza maltempo nel nord Sardegna, dove dalle prime ore del mattino il forte vento sta causando danni e disagi in numerosi centri abitati. Il bilancio provvisorio parla di oltre 100 interventi già effettuati dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari, con più di 40 richieste ancora in attesa.

Le criticità maggiori si registrano in Gallura, dove stanno operando senza sosta le squadre dei distaccamenti di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena, supportate dai Vigili del fuoco di Ozieri e dalla sede centrale di Sassari. Gli interventi riguardano soprattutto la messa in sicurezza di tegole, antenne, pensiline e altri oggetti pericolanti, resi instabili dalle raffiche.

Non mancano le conseguenze legate ai blackout elettrici, con numerose segnalazioni di ascensori bloccati a seguito delle interruzioni di corrente.

Particolarmente delicata la situazione legata agli alberi sradicati dal vento. Nella mattinata, i Vigili del fuoco di Arzachena, in collaborazione con il 118, sono intervenuti per soccorrere una persona rimasta intrappolata sotto un albero caduto lungo la Sp14.

Considerata l’elevata mole di interventi e il perdurare delle condizioni meteo avverse, il Comando dei Vigili del fuoco ha predisposto un rinforzo delle squadre di soccorso anche durante la notte, per garantire la continuità delle operazioni e la sicurezza dei cittadini.

Problemi anche nel Nuorese, nella Baronia e nell’Ogliastra, dove si sono registrati altri 110 interventi a partire dalle 8 di questa mattina. Altri 50 quelli in coda. Impegnati 40 operatori e 16 mezzi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it