Paura a Gesico, si apre una voragine nell’asfalto a seguito di un cedimento

Il centro abitato di Gesico si trova attualmente in una condizione di parziale isolamento a causa di un preoccupante dissesto idrogeologico verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Un improvviso cedimento del terreno ha letteralmente inghiottito una parte della carreggiata principale che conduce al paese, aprendo una profonda voragine che ha reso il tratto del tutto inagibile.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione locale ha permesso di scongiurare incidenti: al momento del crollo, infatti, non vi erano mezzi in transito. I militari hanno provveduto a recintare l’area e a bloccare il traffico, confermando l’entità del danno strutturale che impedisce il passaggio in sicurezza. Attualmente, l’unica via d’accesso percorribile per raggiungere il cuore del paese è quella situata sul versante settentrionale, lungo la direttrice che lo collega al comune di Mandas.

In queste ore si attende l’arrivo dei periti e delle squadre di manutenzione per una stima dei tempi di ripristino, mentre le forze dell’ordine presidiano il sito per gestire i flussi veicolari.

