Furto in un negozio di Sassari: feriti con un coltello la titolare e il rapinatore

Un grave episodio di violenza ha scosso la mattinata di Sassari, dove un tentativo di rapina all’interno di un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi è sfociato nel ferimento di due persone. Poco dopo l’apertura delle 8:00, un uomo di 62 anni, agendo in condizioni di palese alterazione psicofisica, ha fatto irruzione nel locale situato all’incrocio tra via Rockefeller e via Budapest.

Dopo aver creato il caos all’interno del negozio, l’aggressore ha estratto un coltello colpendo la titolare e causandole una ferita alla mano. Stando alle ricostruzioni effettuate dagli agenti della Squadra Volante della Questura, la dinamica si è ulteriormente complicata durante la fuga: il sessantaduenne, nel tentativo di dileguarsi, si sarebbe infatti auto-inferto una profonda ferita a una gamba con la stessa arma.

L’intervento dei sanitari ha portato al trasferimento immediato di entrambi i coinvolti presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. La donna è stata ricoverata in codice giallo, con ferite non preoccupanti, mentre l’uomo versa in condizioni più critiche ed è stato ammesso alla struttura in codice rosso.

