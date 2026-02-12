Porto Torres, paura in mare per un traghetto in difficoltà | Video

Momenti di tensione nel porto di Porto Torres, dove intorno alle ore 12 si è reso necessario l’intervento dei Sommozzatori e della squadra nautica dei Vigili del fuoco, impegnati in un’operazione di assistenza a un traghetto della Tirrenia.

Secondo quanto riferito, la nave avrebbe iniziato a rompere gli ormeggi a causa delle condizioni meteo particolarmente proibitive, con mare agitato e vento forte che stanno interessando l’area nelle ultime ore. L’intervento è stato effettuato con il coordinamento della Capitaneria di Porto, che ha gestito le operazioni di sicurezza nello specchio acqueo portuale.

Fondamentale anche il supporto di due rimorchiatori, grazie ai quali la motonave è riuscita a manovrare e a raggiungere una posizione più riparata. La situazione è stata riportata sotto controllo senza ulteriori conseguenze.

